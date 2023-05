Sagre, commedie e convegni Tutto quello che accade oggi

C’è la commedia dialettale, stasera alle 21, alla sagra a San Giacomo di Guastalla, nel salone parrocchiale, con "La Palanca Sbusa" di Gualtieri a proporre la divertente commedia in due atti dal titolo "Amur e bicicleti" (in foto). Ingresso libero. A Palazzo Rocca Saporiti a Reggio oggi alle 14,30 al via gli incontri sulla Medicina personalizzata nelle malattie autoimmuni e infiammatorie croniche, con l’intervento del prof.

Walter Rocca, docente di Epidemiologia e Neurologia alla Mayo Clinic di Rochester (Minnesota, Usa), da anni impegnato a studiare le malattie neurodegenerative, con particolare attenzione alle differenze di genere. Intervengono il prof. Italo Portioli, direttore fino agli anni Ottanta della struttura di Medicina Interna del Santa Maria Nuova, e il dott. Fausto Nicolini, fino al 2020 direttore generale dell’Ausl reggiana.

Al cinema Rosebud di via Medaglie d’oro della Resistenza, a Reggio, stasera alle 21 la proiezione del film "Gli ultimi giorni dell’umanità" di Enrico Ghezzi e Alessandro Gagliardo, con la presentazione iniziale di Andrea Peraro, della Cineteca di Bologna.

Alla sede di via Campo Marzio a Reggio, l’Associazione Archeosofica propone stasera alle 21 un incontro sulla vita dell’universo tra simboli, numeri e fede, con un intervento sul tema "Gli angeli esistono". All’aula magna Manodori, all’università di viale Allegri a Reggio, oggi alle 17,30 proseguono gli incontri della Luc sui "Miti senza tempo" con l’intervento di Giuseppe Zanetti su "L’ira di Achille".

Alla sede Cepam di Reggio, in viale Ramazzini, oggi alle 20,30 un nuovo appuntamento con la rassegna "So(g)nante", alla scoperta dell’anima della musica, curata dai docenti della scuola, con ingresso libero: stasera spazio a"Le sinfonie del colore" a cura di Michele Medici.

