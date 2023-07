Saharawi, Don Paolo, Don Eugenio e il Sindaco Ronzoni partono per il Maghreb

"Saharawi - Un popolo che spera la libertà". Un’incredibile esperienza di convivenza tra religioni differenti nel Sahara occidentale sarà proposto da padre Valerio Eko nel corso di un incontro che si terrà stasera alle 21 al Parco Rosselli di Taneto, in vista della partenza di don Paolo, don Eugenio e il sindaco Ronzoni per il Maghreb. Sarà uno sguardo da dentro ai campi Sahrawi, da una nazione che aspetta autonomia e pace, dalle strade sabbiose attraversate da flussi di migranti che dal cuore dell’Africa risalgono verso il Mediterraneo in cerca della Terra Promessa. La presenza Omi nell’area risale all’epoca coloniale, quando arrivarono i missionari spagnoli. Con il ritirarsi della Spagna dalle colonie, la Chiesa è rimasta come testimonianza in zone islamiche e la minoranza cristiana ha trovato con i saharawi tantissimi momenti di condivisione, aiuto e costruzione di dialogo.