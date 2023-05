Sakota è riuscito a compiere la sua missione "Ve l’avevo detto: con me non si retrocede"

"Prima di tutto complimenti ai ragazzi - commenta - ci hanno creduto e se la sono meritata. Ringrazio poi tutto il mio staff, la proprietà che ci è stata tanto vicina in questi mesi e ovviamente i nostri meravigliosi tifosi. Sono contento per come ha giocato la squadra stasera, esprimendo forse il miglior basket da quando sono arrivato. Sono stato ottimista per la salvezza - prosegue - fin dal primo giorn, perché in carriera non sono mai retrocesso. Non penso ci sia stato un momento chiave che ha cambiato la stagione, ma un lento e costante processo. È stata dura a livello emotivo quando sono arrivati gli infortuni di Anim e Vitali e in un momento complesso, ma non ho mai perso la fiducia. Per quanto riguarda il mio futuro, avevo una missione da compiere e l’ho compiuta. Ora festeggio".

Come giocatore simbolo della salvezza Sakota cita Cinciarini:

"il suo esempio e la sua guida ci hanno aiutati tantissimo" e l’analisi del capitano biancorosso in sala stampa si collega a questi elogi: "Ne ha viste di tutti i colori nel basket quindi sono estremamente felice delle sue parole. Ero convinto di farcela e sicuro che noi avremmo fatto il nostro dovere, una su tre ha perso e quindi siamo salvi, anche se mi spiace per Trieste. Ho cercato, nei giorni scorsi, di trasmettere ai compagni un clima positivo, di far capire che non dovevano mettersi addosso troppa pressione. In tanti momenti dell’anno ci hanno dato per retrocessi, ma io non ho mai pensato che saremmo andati giù. Capitano stagioni così, ma noi siamo stati bravi a risalire, pian piano, come formichine. Un grande ringraziamento ai tifosi: stasera ha vinto tutta Reggio".

Cinciarini poi rivela che: "ora inizierò a studiare da allenatore, che sarà la mia seconda vita. Sia chiaro, non mi ritiro, e continuerò a giocare in serie A finchè la testa mi dirà che posso dare qualcosa al basket e il basket a me". Tira un sospiro di sollievo anche l’Ad, Alessandro Dalla Salda: "Siamo felicissimi: per come si era sviluppata la stagione sembrava difficilissimo riuscirci, e quindi per me è una soddisfazione ancora più grande, non solo a livello professionale ma anche per il mio essere reggiano. Il mio futuro? Le mie idee sono molto chiare (il suo futuro pare essere a Napoli ndr), ma questo è il momento di celebrare. Nei prossimi giorni mi vedrò con la proprietà e in pochi minuti parleremo del futuro mio e della società". Raggiante la presidente Veronica Bartoli: "E’ stata una salvezza sofferta, imprevedibile e per questo ha un valore, personalmente, ancora più grande per me. Ci abbiamo messo tutte le nostra forza, ed è davvero preziosissima". Un vulcano di emozioni anche il socio Graziano Sassi: "È stato un anno molto sfortunato però questa è la squadra che mi aspettavo dall’inizio dell’anno. Dovevamo vincere e abbiamo vinto per la città e per tutti i tifosi".

Gabriele Gallo

Cesare Corbelli