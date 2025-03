Sala del Tricolore ratifica una variazione di bilancio del valore di 3 milioni

Ha un valore di oltre tre milioni la variazione al bilancio di previsione 2025-2027 del Comune ratificata ieri dal Consiglio comunale. Lo spostamento di risorse, stabilito dalla Giunta, riguarda in particolare la rimodulazione di alcuni progetti e il recepimento di una serie di finanziamenti; tra questi, la digitalizzazione dell’ente, finanziate interamente dal Pnrr, per un valore complessivo di oltre un milione. Tra queste iniziative - che non erano state avviate nel 2024 - l’attivazione del “cloud” per le pubbliche amministrazioni locali (importo di 229.588 euro), ma anche un progetto di Cybersecurity (85.000 euro), utile a prevenire gli attacchi di pirati informatici al sito di piazza Prampolini, come quello avvenuto qualche giorno fa. La variazione autorizza poi a recepire contributi dalla Regione per 5.216 euro, destinati ad interventi urgenti su alberi tutelati. Infine, si iscrivono a bilancio alcuni progetti internazionali triennali comunicati di recente dall’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo (Aics), per un valore complessivo di oltre due milioni. La delibera è passata con 20 voti favorevoli (Pd, Europa verde-Possibile, M5s, Lista Marco Massari sindaco), 4 voti contrari (Forza Italia, Fratelli d’Italia) e 2 astenuti (Coalizione civica, Lista civica Tarquini).