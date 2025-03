Sala piena in memoria di Borziani: "Micologo esperto e grande amico"

Tantissime persone giovedì sera hanno partecipato a Scandiano all’iniziativa in memoria di Beppe Borziani. È stata organizzata una lezione dedicata alla scoperta del regno dei funghi con relatore Nicolò Oppicelli, noto micologo, divulgatore e collaboratore della trasmissione di Rai3 Geo.

L’evento si è svolto nella sala civica Casini in via Diaz per ricordare Beppe Borziani di Chiozza, scomparso improvvisamente nel gennaio 2023 all’età di 58 anni. La serata è stata promossa dalla moglie Patrizia Gandini e da Adriano Mattioli, amico di Beppe.

"Tutti i posti disponibili erano occupati e anche gli altri spazi della sala – dice Patrizia Gandini –. Sono molto soddisfatta per i tanti amici, conoscenti e cittadini presenti per ricordare mio marito Beppe, micologo e grande appassionato di funghi. È stata anche letta una poesia dedicata proprio a lui. In particolare esprimo gratitudine al gruppo micologico Franchi e a Nicolò Oppicelli per le informazioni fornite sui funghi".

Oppicelli è giornalista, guida ambientale, autore di libri e manuali. Oltre alla moglie di Borziani, erano pure presenti la figlia Elisa e il nipote Matias. Ha preso parte alla serata anche il sindaco scandianese Matteo Nasciuti.

"Ringrazio tutti – sottolinea la moglie Patrizia – per aver partecipato a questa bellissima serata. Un ringraziamento anche allo speaker Silvano Lucenti e alla presenza del sindaco Nasciuti. Speriamo in futuro di ripetere altri eventi simili in memoria sempre di Beppe, stimato da tutta la famiglia e dai tanti conoscenti". Oppicelli ha rimarcato che Beppe era un "amico vero, amante dell’Appennino, dei funghi, della fotografia. Un ricordo che ha camminato con noi tra gli applausi e le emozioni".

m.b.