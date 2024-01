"Sala Sol LeWitt chiusa in Panizzi. Venga riaperta"

Un problema all’impianto di illumnazione mette ko e fuori uso la sala Sol LeWitt della biblioteca Panizzi. A denunciarlo è Dario De Lucia, consigliere comunale di Coalizione Civica. "Abbiamo ricevuto la notizia da studenti che si sono visti privare, in un momento di sessione di esame delle università, della principale sala studio della nostra città che conta più di 63 posti. Abbiamo verificato che la situazione é così da Natale per danni all’impiantistica. Occore ripristinare al più presto l’accesso alla sala Sol LeWitt ma sopratutto vogliamo rilanciare un investimento sul sistema bibliotecario, un sistema di eccellenza che fuori Reggio ci viene invidiato ma che in questi anni non ha visto investimenti su strutture, dotazioni e soprattutto personale (sempre più sono le esternalizzazioni). Nella città che vogliamo i luoghi di aggregazione per lo studio e cultura saranno al centro e le biblioteche saranno presidi attiviti per famiglie, giovani e anziani".

Fuori dalla sala è stato affisso un cartello che recita: "La sala Sol Lewitt sarà chiusa per manutenzione degli impianti elettrici indicativamente fino al 31 gennaio 2024. Ci scusiamo per il disagio". Una data ‘precauzionale’ che però potrebbe vedere accorciati i tempi. "Domani (oggi, ndr) sarà effettuato un controllo dei tecnici per la messa in sicurezza dell’impianto di illuminazione di lettura – fa sapere il Comune – Capiremo quanto tempo ci vorrà esattamente. Potrebbe volerci qualche giorno, ma siamo fiduciosi che entro la settimana la questione verrà risolta e la sala riaperta agli utenti". Al netto della sala Sol LeWitt, restano quindi a disposizione 270 posti per un totale di 330 posti circa.

dan. p.