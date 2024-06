Sala strapiena per il candidato. Battistini

Sala strapiena al Centro civico per la serata conclusiva della campagna elettorale della lista "Baiso che cambia" che candida a sindaco Eliano Battistini. È stato presentato il programma (prevede tra l’altro, la manutenzione delle strade, la costruzione di rotatorie negli incroci pericolosi, la ricostituzione dei Consigli di circoscrizione) indicando anche le fonti di finanziamento, tra cui il Pnrr. È seguita l’analisi fortemente critica del pre-progetto di massima (di cui la giunta uscente non ha dato notizia ai cittadini) di ampliamento del cimitero di Baiso con costruzione di un forno crematorio e di un’area di dispersione-ceneri. Uno dei presenti ha detto che l’Appennino va rilanciato con il turismo e non distrutto con are cinerarie e discariche come quella di Poiatica.