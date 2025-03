"Salari e dignità ai metalmeccanici"

"Ogni volta che si riempie una piazza di metalmeccanici per scioperare non è mai un fatto banale. Alzare la voce è fondamentale per mandare un messaggio". Così Jacopo Scialla, segretario responsabile di Uilm Reggio, ha aperto il suo discorso alle ex Officine Reggiane davanti a migliaia di metalmeccanici, in sciopero per l’indisponibilità di Confindustria e Confapi a trattare per il rinnovo del contratto collettivo nazionale.

Scialla ha ribadito l’importanza della mobilitazione, sottolineando come il sindacato abbia siglato un patto con i lavoratori basato su undici punti chiave, che rappresentano le reali necessità della categoria. "Da quelle necessità vogliamo partire - ha affermato -. L’Italia è uno dei paesi più industrializzati d’Europa, ma gli stipendi degli operai restano tra i più bassi nelle classifiche internazionali. Non è possibile, non ci stiamo". Se le aziende in questi anni hanno fatto profitti, è grazie ai lavoratori".

Poi, l’attaccato Federmeccanica :"Stanno conducendo una partita tutta politica. La loro controproposta è una grande provocazione. Come possiamo accettare un contratto precario, senza un salario garantito e senza una riduzione delle ore di lavoro a parità di stipendio? Se questa è la loro idea di sostenibilità, allora a noi non interessa".

Dopo l’intervento di Scialla e sulla sua stessa falsariga, ha preso la parola Alessandro Bonfatti, segretario di Fim Modena e Reggio, che ha ringraziato la folla per la grande partecipazione: "È bellissimo vedervi così numerosi. Oggi il nostro obiettivo è chiaro: ottenere un contratto dignitoso per i metalmeccanici. Siamo in tutte le piazze italiane con iniziative simili, perché vogliamo riaprire le trattative".

Il sindacalista ha puntato l’attenzione sulla grande distanza tra le parti: "Non solo sulle retribuzioni, ma anche sulla sicurezza non sono stati fatti passi avanti. Se due lavoratori fanno fatica ad arrivare a fine mese, figuriamoci le famiglie monoreddito. Il contratto poi è anche un sistema di giustizia sociale. Non possiamo accettare alcuna discriminazione".

Infine, Bonfatti ha lanciato un monito alle controparti: "Ora la responsabilità è loro. Se non si apre in tempi rapidi una trattativa concreta, torneremo a scioperare con ancora più forza".

