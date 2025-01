Salari sanità, la Cisl insiste: "Cgil, dici bugie"

"Quante bugie per coprire un danno enorme". La controreplica della Cisl non si fa attendere nel dibattito sindacale sul rinnovo di contratto saltato in ambito sanitario dopo la bocciatura da parte della ‘coalizione’ formata da Cgil, Uil e Nursing Up che sostengono fosse un accordo peggiorativo e che avrebbe portato solo un aumento di 50 euro in busta. Per la Cisl Fp Emilia Centrale non è così. E insiste, gettando benzina sul fuoco.

"Cara Cgil, non si tratta di abbassare i toni. Non resteremo zitti e buoni ad accettare il massacro degli stipendi di chi lavora nella sanità, deciso da chi preferisce fare campagna elettorale anziché rispondere a chi ci salva la pelle e la salute tutti i giorni", tuona Gennaro Ferrara (foto), leader di Cisl Fp. "Stiamo parlando del miglior contratto degli ultimi 15 anni – insiste – Lo dicono dall’Aran alle Ausl ma capisco che Cgil ora debba fare free climbing sugli specchi per spiegare che sul piatto c’erano solo briciole. E capisco la Cgil locale che deve difendere una scelta in cui nemmeno lei crede. Basta parlare coi suoi iscritti dentro agli ospedali reggiani. E visto che Cgil ci ha dedicato una canzone di Ligabue (“Chi si accontenta gode, così così“, avevano ironizzato dalla camera del lavoro) volentieri parafrasiamo il grande Luciano: certe notti in pronto soccorso dove lavori e sai che porterai a casa zero euro di aumento, anziché i 516 euro al mese in più che ti sarebbero spettati entro il 2026. Una birretta al Bar Mario stavolta non basterà per far sbollire la rabbia...".

Infine, Ferrara snocciola ancora dei numeri. "Un infermiere del pronto soccorso a regime nel 2026 avrebbe ottenuto 516,67 euro al mese in più e già quest’anno sarebbe arrivato a 305,55 euro in più – calcola – È tragico sentire Cgil sostenere che gli aumenti non tengono il passo con l’inflazione, visto che i dovrebbero sapere che gli incrementi contrattuali non hanno mai seguito l’inflazione".