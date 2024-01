"Salario minimo di 9 euro l’ora in Comune"

Salario minimo di 9 euro orari per tutti i dipendenti comunali e per chi lavora in appalto per il Comune di Reggio. La richiesta, che guarda a un doveroso adeguamento retributivo per migliaia di persone, arriva da quattro consiglieri comunali reggiani, Dario De Lucia e Fabrizio Aguzzoli di Coalizione Civica e Paola Soragni e Gianni Bertucci del Movimento 5 Stelle.

I quattro hanno presentato una mozione al riguardo, un documento che riprende quello già in discussione in numerose città italiane. A Livorno, ad esempio, un testo similare è già stato approvato.

Il cuore della richiesta è quello di un salario minimo di 9 euro all’ora per tutti i dipendenti del Comune di Reggio e per coloro che lavoreranno in un appalto comunale. Una richiesta di dignità e di garanzie di sussistenza sostenuta a livello nazionale dal Pd, dal M5s, da Sinistra italiana, da Potere al Popolo e da Unione popolare. Per entrare nel concreto, la domanda principale è quella di "introdurre l’adeguamento per tutti i dipendenti del Comune di Reggio e per coloro che lavoreranno in un appalto comunale ad un salario minimo di 9 euro l’ora".

Un cambiamento importante da inserire anche nel regolamento degli appalti comunale, dopo la necessaria valutazione di conformità con la normativa di settore. Per i quattro consiglieri, è doveroso che il ’paletto’ dei 9 euro minimi divenga una precondizione obbligatoria nella stesura del testo di tutti gli appalti comunali che tutti i lavoratori che saranno impegnati da coloro che si aggiudicheranno un appalto del Comune di Reggio, dovranno avere un salario minimo di 9 euro l’ora. Un modo per adeguarsi al citato appello nazionale promosso da vari partiti, tra cui quello che governa Reggio Emilia, il Pd.