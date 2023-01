’SalDi di Gioia’: se compri in un negozio del paese ti arriva uno sconto

Iniziano i saldi e la voglia di shopping è tanta. Grazie all’iniziativa ’SalDi di Gioia’, sarà ancora più conveniente compare nella rete dei negozi campeginesi: fino al 28 febbraio, infatti, per ogni acquisto nei punti vendita aderenti, verrà consegnato un buono sconto da poter utilizzare per tutto il mese di marzo 2023. Il valore dello sconto sarà determinato dal singolo esercente e verrà scritto direttamente sul coupon. Il tagliando sarà da utilizzare nello stesso negozio che lo ha timbrato e consegnato. La proposta viene dall’amministrazione comunale, che insieme ai negozianti ha anche creato un logo apposito che sarà esposto nelle vetrine: si tratta di due scarpe blu e rosse (i colori di Campegine) che saltano.

"Con questa iniziativa – spiegano dall’assessorato comunale al Commercio – vogliamo portare i cittadini alla riscoperta della realtà commerciale locale; valorizzazione della professionalità e del servizio post-vendita; fidelizzazione della clientela e riabituarci a guardare prima sotto casa piuttosto che online". E aggiungono: "Siamo convinti che riusciremo in questa impresa se ognuno di noi saprà metterci del suo, collaborando a diffondere la campagna sui social e con il passaparola. Se i commercianti sapranno dare il meglio di sé in negozio. Se i cittadini sapranno scommettere sul proprio paese e sulle attività del territorio, che sono spesso il motivo per cui si esce, ci si incontra, ci si aggrega e si cresce come comunità e come persone".

Tra le proposte anche quelle legate alle eccellenze alimentari ed eno-gastronomiche del territorio, oltre a ciò che occorre per la casa, il lavoro, l’abbigliamento, la cultura, il tempo libero e il fai-da-te.

f. c.

(Nella foto Giusy Mendrano, assessore al Commercio

di Campegine)