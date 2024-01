Saldi, si parte oggi. Appello delle categorie: "I tempi sono cambiati: periodo da posticipare"

"I saldi vanno ripensati". Il periodo tra Natale, Capodanno e l’Epifania ha visto aggiungersi all’appello negli ultimi decenni una nuova festa, tanto moderna e ‘pagana’ quanto amata dal pubblico: il giorno di inizio dei saldi invernali, che in questo 2024 cade proprio oggi, venerdì 5 gennaio. Il momento in cui si affigge alla vetrina il tanto atteso cartello con le percentuali di sconto è diventato un appuntamento fisso nella vita sia dei commercianti che dei consumatori, tutti trepidanti in vista di grandi affari, vendite o – viceversa – acquisti.

Dopo anni di festa e sorrisi, tuttavia, anche questa gioia sembra essersi ormai guastata: "Urge un ripensamento dell’intero sistema di scontistiche" afferma Cinzia Ligabue di Lapam Confartigianato. "Tra Covid, inflazione e clima mite dei giorni natalizi proporre immediatamente dei saldi sembra un controsenso. Le abitudini dei consumatori sono cambiate e da anni chiediamo di ripensare il sistema, facendo slittare i periodi. Dopo Natale, periodo in cui le famiglie hanno fatto compere per i regali, sono poche quelle che hanno ancora voglia e soprattutto possibilità di comprare, visto anche il costo della vita che è andato notevolmente verso l’alto. Sarebbe opportuno posticipare i saldi almeno di un mese, per permettere anche a noi commercianti di vendere prima di iniziare a svendere".

Dario Domenichini, presidente di Confesercenti, è assolutamente d’accordo: "È giunto il momento di fare delle riflessioni sulle date di inizio e di fine saldi, anche in base al cambiamento climatico. Abbiamo avuto una stagione invernale preoccupante per l’abbigliamento, perché ottobre che è un mese importante è stato caldissimo e ci sono state perdite vicine al 40% del fatturato. Il problema poi si trascina e i saldi iniziano quando l’inverno quasi tecnicamente non è nemmeno iniziato. Anche chiuderli il 4 marzo non ha tutto questo senso, perché probabilmente i capi invernali a quel punto saranno già piuttosto inutili". La decisione delle date, spiega Domenichini, viene presa solitamente a un livello molto alto: "Queste norme non sono da modificare a livello locale, vengono definite nella Conferenza Stato–Regioni in accordo con il Ministero dello sviluppo economico. La regolamentazione è nata per dare valore al giorno di inizio dei saldi, quando non esisteva vi era una corsa all’anticipo che generava molta confusione e non valorizzava neanche mediaticamente gli sconti. Si tratta infatti di accordi nazionali, che riguardano tutto il territorio italiano ad eccezione di casi estremi come quest’anno quello della Valle d’Aosta o della Sicilia".

I negozi tradizionali non possono fare vendite promozionali 30 o più giorni prima della data prestabilita, mentre l’online è privo di regole: "In rete si aggirano questi divieti e blocchi e ci sono dinamiche nuove sui prezzi e sugli sconti, ad esempio il ‘Black Friday’, che portano a uno stravolgimento. Non siamo quelli che vogliono fermare il mondo, capiamo benissimo i vantaggi dell’online, però se oltre alla comodità possono godere di esenzioni fiscali e non rispettare le norme del commercio tradizionale la competizione diventa molto difficile, diventa concorrenza sleale".

Confcommercio è rappresentata da Monica Soncini e anche lei concorda: "I saldi portano sempre con sé grandi aspettative, però sono cambiate le situazioni climatiche e quindi posticiparli un po’ sarebbe forse meglio per avere più vendite a prezzo pieno. Ma il carovita continuo, l’aumento ogni anno delle spese necessarie come luce, gas, scuola e cibo, fanno sì che il superfluo, abbigliamento e accessori, sia sempre meno gettonato. Questo porta a un calo degli acquisti anche con gli sconti, le famiglie ci si dedicano sempre meno".

Anche il Natale non è andato benissimo, ma c’è un’eccezione: "Nelle scorse settimane c’erano tantissime aspettative ma non sono state esaudite al 100%, i regali li hanno fatti tutti ma molto più contenuti, senza investire tanto. Una stellina al merito va sempre agli apparecchi elettronici, telefoni e televisioni: nel 2024 magari si gira con le toppe nei pantaloni ma il cellulare lo si compra sempre all’ultima moda".

Tommaso Vezzani