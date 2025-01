"Sale il debito pro capite del Comune, come ai tempi di Delrio"

Sale il debito del Comune, tornando alto come ai tempi di Delrio. Coalizione Civica continua nel suo lavoro di analisi del bilancio comunale previsionale per il triennio 2025-2027 e stavolta punta il dito contro un debito che passerà da 96,5 milioni a 127,4 milioni, aggravando la sostenibilità economica sul Comune e togliendo spazi alla spesa corrente.

"Il debito pro capite – afferma il consigliere Dario De Lucia – salirà a 746 euro nel 2027, un aumento insostenibile rispetto ai 565 euro del 2024. Questo significa che ogni cittadino se il Comune fallisse, ma questo ci tengo a rassicurare non succederà mai, sarà chiamato a farsi carico di scelte discutibili, senza che si vedano reali benefici per la collettività. Nella vicina Modena, città simile a noi, il debito pro capite non arriva a 100 euro a cittadino". Rincara la dose, l’altro consigliere di Coalizione Civica, Fabrizio Aguzzoli: "Mentre si continua a parlare di sostenibilità economica, il Comune si indebita pesantemente per finanziare opere che spesso non rispondono ai bisogni prioritari della città. Questo bilancio rappresenta una bomba a orologeria per i conti pubblici".

Il partito di opposizione propone poi alcune misure concrete per ridurre il debito, in primis riprogrammare gli investimenti non urgenti. Poi massimizzare l’utilizzo dei fondi Pnrr e trasferimenti europei: attualmente il bilancio destina il 47,5% degli investimenti all’indebitamento. Inoltre, aumentare l’efficienza delle partecipate, rivedendo i costi operativi e aumentando il contributo delle partecipate alla riduzione del debito. Infine, un maggiore controllo sulla spesa corrente: eliminare spese superflue e ottimizzare i costi per consulenze e incarichi esterni, destinando le risorse risparmiate a contenere l’indebitamento.

c. c.