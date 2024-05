Sale l’attesa per la sfida al Bigi

Indipendentemente dall’esito di gara 2 è certo che ci sarà almeno una terza sfida tra Unahotels e Reyer, ed andrà in scena giovedì (ore 20) al PalaBigi. A tale proposito è in corso la prevendita, con l’obiettivo di riempire via Guasco sino all’inverosimile per sostenere le gesta di Galloway e compagni. I biglietti possono essere acquistati online sul circuito Vivaticket; di presenza al negozio "lo stoRE" di Piazza Prampolini (tutti i giorni dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19) e presso la sede del club, in via Martiri della Bettola, dalle 10 alle 13. In tema di aspetti economici da registrare l’inserimento in società di una nuova figura: il sales-manager Francesco Iori. Classe 1983, reggiano, laureato in Scienze Politiche con svariate esperienze di marketing e organizzazione eventi, Iori (apprezzato giocatore delle minors reggiane, tra l’altro) si occuperà di venire incontro alle esigenze dei partner commerciali della Pallacanestro Reggiana, collegando la passione comune per la palla a spicchi con le esigenze del business.