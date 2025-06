"Sale operatorie che si allagano". La mozione respinta in consiglio

Respinta ieri in consiglio comunale - con 11 voti favorevoli (Fratelli d’Italia, Coalizione civica, Forza Italia, Lista civica Tarquini, Lega Salvini premier) e 16 voti contrari (Pd, Europa verde-Possibile, Lista Marco Massari sindaco) - l’ammissibilità di un "ordine del’giorno urgente per la risoluzione di problematiche strutturali delle sale operatorie del Santa Maria nuova". La denuncia arriva dal sindacato Fials e a farsene portavoce in Sala del Tricolore è stato ieri Cristian Paglialonga (responsabile cittadino Fd’I). Lo scopo, riferisce il sindacato, era "impegnare il sindaco e la giunta a incontrare rapidamente i vertici Ausl per valutare le opere necessarie alla costruzione di quelle famose sale operatorie del quarto piano finora solo progettate e mai realizzate, per valutare se ci sono fondi a livello aziendale e regionale per poter attuare questo percorso e se in tutto ciò anche il Comune possa avere parte". L’ultimo episodio (due sale operatorie allagate da infiltrazioni d’acqua) risale all’8 giugno scorso, ma "le prime segnalazioni le abbiamo fatte a novembre 2023 sui giornali e da allora non è cambiato assolutamente nulla – continua il sindacato – perché periodicamente queste sale operatorie si dimostrano inadeguate al ruolo che svolgono". Per quanto positivo che " un partito politico si faccia carico di un argomento così importante", la speranza di Fials di vedere accolti gli appelli "non della nostra sigla, ma dei lavoratori" non ha trovato terreno fertile.