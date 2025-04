Sale su un albero per evitare i bulli e resta in trappola

Per sfuggire a un lancio di sassi, dopo essere stato preso di mira da coetanei, si è arrampicato su un albero nella golena del Po, nei pressi del ponte sul fiume di Boretto. Ma una volta arrivato il momento di scendere, non è stato in grado di farlo da solo. E ha deciso di chiedere aiuto. Protagonista dell’episodio è un ragazzino di 15 anni, di famiglia straniera ma nato in Italia. Verso le 18 di ieri ha telefonato al 112. Sul posto si sono precipitati i carabinieri di Guastalla che, arrampicandosi sulla pianta, lo hanno aiutato a scendere insieme con i vigili del fuoco. Ora si indaga per risalire al gruppo di giovani.