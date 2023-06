Sale sul tetto per pulire le grondaie intasate Uomo di 30 anni cade al suolo da oltre 3 metri

Si è rischiato il peggio l’altra sera in un infortunio domestico accaduto alla periferia di Boretto. Un uomo trentenne, pare salito sul tetto per pulire le grondaie ed evitare alcune infiltrazioni d’acqua all’interno dell’abitazione, sarebbe scivolato dalla copertura dell’edificio, rovinando al suolo da un’altezza di almeno 3-4 metri. Sotto choc, è stato soccorso dai familiari. Uno di loro, con l’auto privata, ha trasportato rapidamente il ferito al pronto soccorso dell’ospedale di Guastalla, dove il paziente è stato preso in cura verso le 23. Le condizioni del trentenne sono apparse da subito piuttosto gravi, soprattutto per i traumi ortopedici riportati in varie parti del corpo. Dopo aver stabilizzato le condizioni generali dell’uomo, si è provveduto a trasferire il paziente in ambulanza, accompagnato da personale medico, verso il più attrezzato Santa Maria Nuova di Reggio, anche per sottoporre il trentenne ad accertamenti specialistici per verificare l’entità di possibili traumi e lesioni interne. La rovinosa caduta sarebbe avvenuta per cause accidentali. Forse un piccolo movimento sbagliato avrebbe fatto perdere l’equilibrio, provocando l’infortunio domestico.