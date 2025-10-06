Yoox, l'unione fa la forza

Yoox, l'unione fa la forza
Salerno gode: "Uno dei derby vinti più belli"

Reggiana Il presidente raggiante dopo il blitz a Cesena: "Avevo buone sensazioni alla vigilia. Cessione società? Per ora nulla di concreto"

Il presidente Carmelo Salerno

Presidente Salerno, una buona domenica più del solito…

"Decisamente. Con quello vinto in C, è il derby più bello. Avevo buone sensazioni e lo avevo detto al direttore Fracchiolla, ma è talmente scaramantico che non voleva sentirmi... (ride, ndr)".

Ci ha preso.

"A Cesena spesso è andata bene, non perdiamo lì da 21 anni. Questo successo conferma il buon inizio. Vincere i derby è sempre emozionante, per i tifosi e per tutti".

Le è piaciuta la partita?

"Una grande Regia. Ho riviste tante volte le reti, sono talmente belle a livello tecnico che le faranno rivedere per un po’".

Poi una ripresa in sofferenza. "Normale, il Cesena è forte ed era in casa. Noi eravamo un po’ stanchi, vincere soffrendo è più bello".

Sono 9 punti in 7 gare.

"Ottimo avvio. Siamo partiti con un progetto nuovo, forse da iniziare prima per raccogliere ora i frutti. Siamo giovani, con ragazzi come Bonetti che era in D. Abbiamo un portiere 20enne tra i migliori, diversi giovani di proprietà. Diamo meriti al ds Fracchiolla, a Dionigi e staff: hanno compreso la nostra filosofia mettendola in atto".

Con alti e bassi, Cesena ma anche Bolzano.

"Sì, il nostro è un percorso. Ci vuole equilibrio: non bisognava disperarsi dopo il Sudtirol e non bisogna esaltarsi adesso. Ora c’è la sosta, aspetterei la decima giornata. Ma possiamo dire che siamo questi, una squadra che sta facendo un percorso".

Ha citato Motta: uno dei portieri più giovani tra i titolari.

"Un grande inizio, e attenzione: Motta non gioca perché è giovane, ma perché è forte, tra i migliori in B. La chiamata in nazionale Under 21 non è a caso: è forte. Aveva un certo Bardi davanti, altrimenti avrebbe potuto fare altre presenze già prima".

Ha esordito Magnani.

"È di categoria superiore. È arrivato indietro di condizione, ha stretto i denti e ha lavorato. Come ha detto lui, deve prepararsi con calma. In difesa però, Libutti, Papetti e Bonetti stanno facendo cose straordinarie".

Nonostante una costante emergenza dietro.

"Gli infortuni possono capitare, guardo il lato positivo: abbiamo scoperto di avere altri tre giganti come loro, si fanno rispettare. A Palermo e con l’Empoli giocarono per scelta tecnica".

Uno sguardo al campionato. Che idea si è fatto?

"La solita B. Un torneo difficile, con qualche sorpresa in negativo. Vedo sopra a tutti Venezia, Palermo, Monza, e anche il Modena, per il resto è livellato".

Per Dionigi il bottino di punti doveva essere più ampio.

"Nel complesso abbiamo quel che meritiamo, anche se è vero che con Catanzaro e Spezia potevamo vincere, però con l’Empoli loro rimasero in nove, a Castellammare abbiamo sofferto. Non possiamo vincerle tutte, sennò andremmo dritti in A".

Alla ripresa arriverà un Bari in difficoltà.

"Ho un desiderio: in questi due anni di B abbiamo vinto poco in casa. Vorrei vincerne di più, col Bari ci spero, sono feriti ma di livello".

Il futuro della società?

"Prima o poi verrà venduta, nel tempo ci sono state sette-otto situazioni. Qualche interesse c’è, ma nulla di concreto. Sottolineo una cosa: nonostante le voci stiamo dimostrando come niente influisca con la gestione. Vedo serenità nel gruppo".

Giuseppe Marotta

