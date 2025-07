Salerno guiderà il ‘Lions Formigine’. La sua società colpita da interdittiva

Il nuovo presidente del Lions Club Formigine-Maranello, nel modenese? Sarà l’ingegner Salvatore Salerno (foto), 56 anni, che guida l’Azzurra Costruzioni facente parte della galassia della società Salerno Building di Pieve Modolena che poco meno di un mese fa è stata colpita da un’interdittiva antimafia dalla prefettura di Reggio.

L’azienda ha sede in via Plauto e le quote sono interamente intestate al fratello Michele Salerno, 52 anni, amministratore unico della società. Una realtà che è cresciuta costruendo villette e abitazioni indipendenti, nel tempo Salerno Building si è specializzata nell’acquisto e sviluppo di aree, sia per la residenza che per il commercio. Negli ultimi anni è stata una delle società più attive nel settore delle costruzioni nel comune capoluogo e in alcuni centri della provincia. Attualmente è impegnata in numerosi cantieri a Baragalla, Buco del Signore, Pieve Modolena, Canali e San Bartolomeo. Dopo l’interdittiva, di cui ha dato notizia TeleReggio, alla stessa emittente, Michele Salerno aveva dichiarato: "Rassicuro i clienti, andremo avanti e dimostreremo di non essere esposti a possibili infiltrazioni".

Ieri invece è arrivata la notizia, comunicata da Salvatore Salerno stesso, del suo nuovo incarico come presidente del Lions Club Formigine “Avia Pervia” Maranello per l’anno sociale 2025/2026. "L’ingegnere, attivo nel campo associativo, nell’ambito lionistico è stato più volte presidente di club e per tre anni consecutivi Presidente della Commissione Permanente Distrettuale “Onore al Tricolore”– si legge nella sua scheda inviata tramite un comunicato – Ha rivestito il ruolo di Presidente dell’Associazione Culturale “La Calabria nel Mondo” e Consigliere dell’Associazione Nazionale “Comitato Primo Tricolore”. "Tra le finalità che mi prefiggo di raggiungere vi sono quelle tese a creare iniziative di collaborazione con realtà presenti sul territorio modenese e reggiano", ha detto Salvatore Salerno che venne chiamato anche a testimoniare (non è mai risultato indagato) come persona informata dei fatti nel dibattimento del processo Aemilia contro la cosca di ’ndrangheta emiliana.