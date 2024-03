Salgono sul bus per recuperare un telefonino: multati

’Premiati’ con una multa di 77 euro due studenti che, con un generoso gesto di solidarietà, hanno rincorso l’autobus per recuperare il cellulare dimenticato sul sedile da un loro amico. A riferire l’episodio spiacevole accaduto nella giornata di venerdì sulla linea Reggio-Castelnovo, è stata la madre di uno di questi studenti che, ascoltato il racconto del figlio, ha ritenuto opportuno riferire dettagliatamente l’accaduto in quanto sorpresa dall’atteggiamento punitivo dei controllori Seta. Sulla via del ritorno a casa, un compagno, alla fermata della Vecchia, si è accorto di aver dimenticato il cellulare sul bus. "Senza esitazione – riferisce la madre –, ci siamo messi all’inseguimento del mezzo a bordo dell’auto, cercando nel frattempo di contattare alcuni studenti ancora a bordo. Purtroppo il cellulare era già scomparso dal sedile. Abbiamo quindi continuato a seguire l’autobus, finché mio figlio e il suo amico sono risaliti a Puianello e lì hanno capito che il cellulare era stato preso da un ragazzo. Questi non intendeva restituirlo per cui i ragazzi sono rimasti sul bus fino a quando non hanno ottenuto la restituzione del telefono a cui era stata tolta la Sim". Nel frattempo, a Rivalta sono saliti i controllori che hanno assistito alla discussione sul cellulare recuperato, senza intervenire. "La loro unica azione è stata quella di multare mio figlio e il suo amico per essere fuori tratta del loro abbonamento, - aggiunte la madre - ciò che ha profondamente addolorato è il trattamento ricevuto in questa circostanza. Ogni anno paghiamo regolarmente l’abbonamento e siamo costantemente testimoni di persone che salgono sul bus senza pagare. I controllori hanno agito secondo legge, ma quello che ci sconcerta è la mancanza di comprensione, di buon senso. I due ragazzi devono pagare 77 euro ciascuno che dopo 5 giorni diventeranno 102 euro. Ditemi se questo è giusto".

Settimo Baisi