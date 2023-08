Salimbeni porta Pavarotti a Crovara Il grande tenore incanterà la rupe

Una notte da vivere insieme alle suggestioni di un mito. È quella che proporrà domani sera alle 21,30 Enrico “Chicco” Salimbeni all’ostello La rupe di San Giorgio a Crovara di Vetto dove porterà in scena "Pari e Patta. Storia di un tenore", un testo originale di Matteo Manfredini che ripercorre la storia emozionante e coinvolgente di Luciano Pavarotti. Una lettura scenica che intervalla aneddoti e avventure a brani del repertorio del maestro di Modena.

Matteo Manfredini è giornalista, ricercatore storico, con la capacità di saper narrare anche gli aspetti meno noti dei personaggi che racconta, privilegiando, in questo caso, l’aspetto privato e umano del grande tenore Luciano Pavarotti.

Il testo è affidato all’intensa lettura e interpretazione di Enrico Salimbeni, che ha il dono di commuovere ed emozionare, ma anche di far sorridere il pubblico alle battute, spesso in dialetto, del simpatico e grande tenore. Il pubblico avrà l’opportunità di conoscere i primi passi di Pavarotti nel mondo della lirica, le delusioni, i fallimenti seguiti da successi e trionfi; scoprirà buffi aneddoti, le debolezze gastronomiche e il suo legame Modena. Enrico Salimbeni come attore ha interpretato ruoli comici e drammatici in numerosi film per il cinema e per la televisione. Per il cinema ha lavorato, tra gli altri, con Federico Fellini in La voce della luna, con Cristina Comencini in I divertimenti della vita privata, con Pupi Avati in Ma quando arrivano le ragazze? e Il signor Diavolo, con Giuseppe Tornatore in Baarìa.

Per la televisione ricordiamo la partecipazione, tra le tante, a episodi delle serie Distretto di polizia 2, L’ispettore Coliandro, Camera Cafè, L’alligatore.

Come regista ha partecipato a festival nazionali e internazionali, e vinto molti premi. Tra i suoi film come regista, interprete, sceneggiatore citiamo anche:

Il giorno + bello, Mi fido di te, Il segreto del giaguaro, Asini, Figli di Annibale, La vita per un’altra volta, Radiofreccia, Dobra Sgnobra, Camerieri, Il cielo è sempre più blu, Abissinia.