Salimbeni racconta una guerra partigiana

di Stella Bonfrisco

Un racconto di guerra partigiana, scritto da Matteo Manfredini e interpretato da Enrico Salimbeni con l’accompagnamento musicale di Ezio Bonicelli.

"L’ultima notte a Montefiorino" è domani sera a Scandiano – nell’ambito delle celebrazioni per la Festa della Liberazione – nella Sala Civica Bruno Casini, al Polo Made (via Armando Diaz 18b), con inizio alle 21 (ingresso libero). A narrare la drammatica vicenda è Enrico Salimbeni, con la voce e gli occhi di un giovane che nel 1944 entra nella Resistenza e si trova ad affrontare tutte le tragedie e le miserie della guerra.

Enrico Salimbeni, com’è nato questo spettacolo?

"In realtà sarebbe più corretto dire com’è nata la collaborazione tra me e Matteo Manfredini. Insieme abbiamo già realizzato tre spettacoli, tra cui ’L’ultima notte a Montefiorino’, e stiamo mettendo mano al quarto. Ci siamo conosciuti e lui mi ha espresso subito il desiderio di lavorare assieme per raccontare le storie della nostra terra. Io non cercavo altro. Oltretutto ero ritornato a vivere sul nostro appennino, lasciando Roma".

Quali sono gli altri spettacoli che avete creato insieme?

"’Pavarotti’ è stato il primo. Poi è nato ’La terra dei motori’. Stiamo portando in giro per teatri, e non solo, tutte e tre le produzioni. Lavori che io sento particolarmente perché non si tratta di letture, ma di vere e proprie interpretazioni. E questo grazie alla scrittura di Manfredini, che ha una capacità unica di raccontare in maniera emozionale".

Ora a che cosa state lavorando?

"È tutto ancora in fase embrionale, ma sicuramente questa volta sarà una messa in scena teatrale più strutturata, con un cast di almeno tre attori. Anche in questo caso il soggetto sarà legato a vicende storiche".

Mercoledì scorso ha portato lo spettacolo all’Asioli di Correggio: una piazza a cui lei è legato dopo aver preso parte al film Radiofreccia diretto da Luciano Ligabue. Com’è stato accolto?

"È stato bellissimo tornare a Correggio e ritrovare i miei amici. Sono stato accolto da un Teatro Asioli affollato e colmo d’affetto. Pensi che è stata l’unica volta che in questo spettacolo abbiamo utilizzato il sipario invece del solito piazzato: un modo per rendere speciale la serata".

Le manca vivere a Roma?

"Un po’ sì, perché è lì che esiste la rete di contatti. Ma al momento non mi pesa fare su e giù tra qui e la capitale".

Altri progetti?

"Ho appena terminato di girare una serie per Sky: ’Un amore’, con la regia di Francesco Lai. Nel cast ci sono Stefano Accorsi, Micaela Ramazzotti, Ottavia Piccolo e Andrea Roncato".