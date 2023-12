S’allarga il vassoio Veroni. Acquisito un prosciuttificio

Nuovi sviluppi per lo storico Salumificio Veroni di Correggio. L’azienda, controllata dall’americana Sugarcreek packing company, ha infatti rilevato il 100% del prosciuttificio Prosus Gardenia, cooperativa agricola di produttori di suini, che conta 65 soci allevatori e agricoltori fra Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto. E’ una delle più affermate realtà italiane nel settore della trasformazione suina e della zootecnia. La Veroni attualmente dispone di sei stabilimenti in Emilia-Romagna, oltre che di un centro di affettamento, aperto nel 2016 negli Usa, con un portafoglio di seicento referenze. Per quanto riguarda la cooperativa cremonese Prosus Gardenia, nel 2021 era valutata per quasi 185 milioni di giro d’affari, con esportazioni in Usa e Canda, Corea del Sud, Giappone, Messico, Uruguay, Portorico, Brasile, Hong Kong, Malesia, Australia… Vanta un impianto di proprietà per la stagionatura dei prosciutti a Tizzano Valparma di Langhirano. L’obiettivo di Veroni, conosciuta nel mondo per i suoi salumi di alta qualità e brand leader italiano negli States per gli affettati, è quello di continuare ad accrescere competitività e flessibilità. Per valorizzare reciprocamente le competenze e il know-how delle due aziende, sono stati confermati tutti i dipendenti. Da un piccolo salumificio locale, Veroni è ora una realtà tecnologicamente avanzata, ma che tramanda di generazione in generazione l’arte dei salumi.

Antonio Lecci