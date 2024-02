Salmi e lacrime per Mykola. L’ultimo saluto al bimbo accolto dall’Ucraina

Non compirà mai 2 anni, il piccolo Mykola Livtin, e mamma Anja sulla foto distribuita agli amici, ai connazionali, a chi l’ha aiutata nel suo viaggio di speranza naufragato al S. Maria Nuova ha fatto scrivere: "Memoria eterna per te, mio piccolo Angelo. Sei sempre nei nostri cuori". Le sue ceneri saranno trasportate nei prossimi giorni dalla nonna nella natia Vinnycja, in Ucraina centrale. Un funerale sobrio, quello che si è svolto ieri mattina con rito ortodosso nella cappella del nosocomio cittadino, celebrata dal pope Dmytro Yurji. Accanto alla madre e alla nonna, tante ucraine ma anche gli amici bibbianesi che un anno fa avevano raccolto l’appello internazionale lanciato dalla famiglia, che chiedeva il farmaco salvavita per il piccolo. Tra gli altri Marisa, madre del farmacista specializzato in galenici Marco Ternelli, che sin da subito - grazie ad una staffetta internazionale - era riuscito a recapitare a Vinnycja fiale della medicina da lui prodotte. E Giangiacomo Papotti, che insieme al parroco don Wojciech Darmetko (polacco originario di una regione sul confine ucraino), è riuscito a portare a Reggio il bimbo con la sorellina Tania di 10 anni, Anja e nonna. E poi le operatrici del Ceis, referente locale dell’Alto commissariato Onu per i rifugiati (Unhcr) che hanno gestito sul piano tecnico-burocratico la trasferta dal Paese martoriato dalla Guerra. Infine Tatjana, referente reggiana per i suoi connazionali.

Mykola il 2 agosto 2023 era stato ricoverano nella Neurologia pediatrica del S. Maria. Da allora la madre gli è sempre stata accanto, mentre Tania ha iniziato a frequentare le scuole a Bibbiano. È stato provato di tutto, ma la malattia ha prevalso e sabato la madre ha dato il consenso ai medici di spegnere i macchinari che mantenevano artificialmente in vita il piccolo. Proprio nelle stesse ore, trecento loro connazionali marciavano in centro a Reggio per ricordare i due anni dall’invasione russa, chiedere una pace giusta ed il ritiro dalla loro patria dell’Armata Rossa. Da allora, nella camera ardente è stato un incessante pellegrinaggio per abbracciare Anja e salutare Mykola, adagiato con gli abiti migliori in una piccola bara bianca. Al momento della chiusura del coperchio e dare un ultimo sguardo di amore al bimbo, la mamma - così forte per due anni - ha lanciato un grido ed è crollata.