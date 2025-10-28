Salmonella, nessun altro caso. Ma si attendono gli esami

Non risultano ulteriori casi di sospetta salmonella a Reggio e provincia, ma sono ancora in corso gli esami da parte di Ausl e Istituto Zooprofilattico sperimentale per capire innanzitutto se vi sono altre positività microbiologiche (ad oggi sono confermati i 19 già noti, con una sola persona rimasta ricoverata – più per altre complicanze dovute ad un quadro clinico personale già delicato – mentre le altre due che erano finite in ospedale sono state dimesse come il Carlino aveva già anticipato). E si attendono inoltre gli esiti delle indagini eseguite su matrice alimentare e ambientale (tamponi su superfici di lavoro e apparecchiature) raccolti durante i sopralluoghi congiunti effettuati dal Sian (servizio igiene alimenti e nutrizione dell’Ausl) e dai servizi veterinari. Eventuali possibilità sui cibi dovranno poi essere successivamente correlate con quelle riscontrate nelle persone, anch’esse oggetto di ulteriori approfondimenti (per il cosiddetto ‘sequenziamento genomico’) per verificare se si tratti dello stesso sierotipo. Il fatto che non siano state riscontrate positività, non significa che nei prossimi giorni possano uscire nuove positività. Insomma, l’azienda sanitaria locale resta cauta al momento sulla presunta epidemia. Infine si è ancora a caccia del prodotto a base d’uova che ha scatenato l’infezione; sotto la lente ci sono i menu dei ristoranti coinvolti a loro malgrado (soprattutto di Rubiera e Reggio città, con altri locali a macchia d’olio nel resto della provincia) e i loro fornitori comuni: si ipotizza infatti che proprio da uno di loro sia stato distribuito il lotto di cibo contaminato.

dan. p.