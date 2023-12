Salsi corre per il centrodestra: sfiderà il sindaco uscente Nasciuti

Il dottor Antonello Salsi è il candidato sindaco del centrodestra a Scandiano. Ad ufficializzarlo in una nota sono Alessandro Aragona, presidente provinciale Fratelli d’Italia, Roberto Salati, segretario provinciale Lega, e Gianluca Nicolini, coordinatore provinciale Forza Italia. Salsi è primario di ortopedia agli ospedali Magati di Scandiano e Sant’Anna di Castelnovo Monti. "Con il dottor Antonello Salsi il centrodestra reggiano punta su un profilo di altissima professionalità per conquistare il secondo Comune della provincia per numero di abitanti dopo il Comune capoluogo – dicono Aragona, Salati e Nicolini –. La prestigiosa candidatura, oltre che da Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia, sarà fortemente sostenuta anche dal mondo civico con un particolare orientamento alla tutela ambientale e territoriale. Le frequenti dimostrazioni di stima e l’entusiasmo dei cittadini consolidano sempre più la convinzione che Scandiano possa essere prossimamente governata da un’amministrazione frutto dell’unione tra i partiti di centrodestra e una forte componente civica". Salsi dovrà dunque sfidare alle prossime elezioni amministrative l’attuale primo cittadino Matteo Nasciuti, appoggiato per il suo secondo mandato dal Pd (partito a cui è iscritto dalla sua fondazione), dalla lista civica Siamo Scandiano (presente alle elezioni 2019) e anche da Azione, Verdi e Possibile. Da alcune settimane circolava il nome di Salsi come probabile candidato del centrodestra, notizia formalizzata ieri con un comunicato diffuso da Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia. "Sicuramente – sottolineano sempre Aragona, Salati e Nicolini – la disponibilità di un profilo professionale di grande caratura, quale quella del dottor Antonello Salsi, consentirà a tantissimi scandianesi di sentirsi coinvolti e partecipare attivamente a questo progetto di amministrazione mirato soprattutto allo sviluppo del territorio, al miglioramento della qualità di vita, a rendere Scandiano più attrattiva e maggiormente valorizzata in ambiti economici internazionali".

Matteo Barca