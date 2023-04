Salta il festival all’Arena Blanco non suonerà "Solo motivi tecnici" Ma il perché è un mistero

di Saverio Migliari

"L’evento One More Fest del 23 giugno è annullato". Niente Blanco, niente Machine Gun Kelly. E via con i rimborsi.

Che fatichi a decollare ormai è un’evidenza sotto gli occhi di tutti. Le cause rimangono fumose. Sta di fatto che questa Rcf Arena, il più costoso e ambizioso progetto realizzato a Reggio dopo la stazione Mediopadana, anche nel 2023 parte soffrendo. E questa volta, pare, non per colpa sua. Ma perché la macchina organizzativa che ruota attorno a un artista internazionale (Machine Gun Kelly) non avrebbe ritenuto sostenibile l’evento. Forse per i pochi biglietti venduti fino a ora. Sul piatto rimangono le due serate di Zucchero, il concerto di Harry Styles e quello dei Pinguini Tattici Nucleari. Stop. E qui finisce pressoché tutto ciò che siamo in grado di dirvi rispetto alla cancellazione del maxi-evento previsto per il 23 giugno al Campovolo, che doveva ospitare anche la voce del cantautore Blanco. Impossibile capirci qualcosa di più, le bocche sono cucite in ogni direzione.

L’organizzatore dell’evento, che è Vivoconcerti, è l’unico a fornire una seppur minima e laconica spiegazione. Prima sul sito, con questo messaggio: "Per motivazioni tecnico-riproduttive non riconducibili agli artisti". E poi a voce, cordialmente, dopo una richiesta di contatto: "Non è affatto un problema creato dalla Rcf Arena – rassicurano al telefono – Anzi, date tempo a questa nuova ’venue’ (luogo; ndr) e vedrete che si imporrà". E lo speriano tutti, a maggior ragione dopo averci investito 1,7 milioni di euro pubblici. E ancora di più lo dovrebbe sperare Coopservice, che ieri contattata non ha voluto commentare in alcun modo, che invece in quel progetto ci ha sborsato 12 milioni di euro.

Da parte sua la società C.Volo che gestisce l’Arena ieri ha scritto una breve nota, altrettanto nebulosa: "C.Volo ha appreso con dispiacere dell’annullamento del festival. Sia C.Volo che RCF Arena rendono altresì noto che i motivi dell’annullamento non sono in alcun modo imputabili a motivazioni tecniche adducibili alla venue o all’Arena Eventi Reggio Emilia, ma sono altre legate esclusivamente alle società organizzatrici di questo singolo evento". Un mistero.