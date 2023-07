Salta la protesta a Cavola "La nostra incolumità avrebbe potuto non essere garantita"

Salta la protesta di ’Non una di meno’. Le femministe avevano previsto di portare uno striscione e fare volantinaggio sul caso di Manolo Portanova durante la partita amichevole della Reggiana contro Sestri Levante, ieri a Cavola. Il calciatore granata è stato condannato in primo grado a sei anni di carcere per stupro di gruppo.

Ma la notizia dell’iniziativa di Non una di meno era diventata di dominio pubblico e l’associazione ha deciso di non andare a Cavola, "per il rischio di non essere garantite nella nostra incolumità fisica e psicologica in caso di reazione programmata da parte della tifoseria ultras alla nostra azione di protesta, considerato il clima caldissimo che si è creato, in particolare sui social, di fronte alla nostra presa di posizione - sono all’ordine del giorno insulti irricevibili e non troppo velate minacce. Proprio per palpabili motivi di sicurezza siamo state costrette ad annullare l’iniziativa, lasciando in tal modo che il pensiero unico del calcio, una compagine sportiva allo sbando e una tifoseria priva di sensibilità sociale, che fa del sostegno a un calciatore condannato per stupro, promosso ad eroe, la sua bandiera, siano gli indiscussi protagonisti della giornata".

Un volantino avrebbe dovuto essere distribuito tra gli spettatori della partita, intitolato: ’Regia hai capito? Stupratori in campo non ne vogliamo!’, riferendosi alla condanna nel processo di primo grado. "Sono stati rivolti appelli alla Reggiana perché tornasse sui suoi passi - si legge nel volantino - , ma non una parola è stata pronunciata dalla dirigenza della squadra, ferma nel suo inaccettabile proposito. Una storiacca che dimostra quanto la cultura dello stupro sia ancora radicata nella nostra città".

"Fa arrabbiare - prosegue il testo del volantino - il fatto che tutto questo si ammanti di un garantismo di comodo agitato strumentalmente e in modo improprio, senza la minima attenzione alle tutele che dovrebbero essere garantite alle donne tutte le volte che con immane coraggio denunciano le violenze subite, consapevoli del calvario di reiterata colpevolizzazione a cui andranno incontro. Ci ribelliamo a tutto questo e non daremo tregua né alla poco gloriosa Regia né alle istituzioni cittadini. Ci appelliamo anche agli sponsor della squadra".