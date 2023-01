Salta l’accordo tra la Tep e Trenitalia-Tper Per treno e autobus ora servono biglietti diversi

Dal primo gennaio non sono più validi i biglietti della Tep, l’azienda di trasporto pubblico parmense, per poter viaggiare anche sul servizio ferroviario tra Parma e Brescello-Viadana, come invece era stato in precedenza. I "titoli di corsa semplice a zone" erano rimasti validi fino a dicembre per l’uso indifferenziato del vettore treno-bus. Invece, almeno fino al 30 giugno prossimo, data di scadenza del provvedimento, saranno utilizzabili solo per viaggiare sui bus Parma-Viadana. Per usufruire dei servizi ferroviari della tratta Parma-BrescelloViadana, restano invece validi gli abbonamenti Tep. Il provvedimento è arrivato inaspettato, senza un adeguata campagna di informazione agli utenti, molti dei quali non ne sapevano nulla. Pare che il precedente accordo tra Tep e Trenitalia-Tper sia stato revocato, almeno per ora, a causa di un mancato accordo tra le parti.