Salta l’appalto del trasporto pubblico "Il valore-km non era sostenibile"

Il servizio di trasporto pubblico di Rossi e Mora, sub-appaltato da Seta per il lotto 1 (ovvero Carpi, Correggio e Reggiolo), sarebbe dovuto partire il primo di luglio. Eppure, riferiscono Filt Cgil , Fit Cisl , Uilt Uil, Faisa Cisal e Ugl autoferrotranvieri, l’azienda si è dichiarata non più disponibile a proseguire l’attività. Una decisione presa "a seguito di un ’attento esame’ della documentazione ricevuta da Seta solo il 15 giugno" citano i sindacati da una lettera della stessa azienda. "Da tempo avevamo denunciato che il valore per chilometro previsto nel bando non avrebbe potuto essere sostenibile – continuano – oltre ad essere totalmente incompatibile con la sostenibilità del costo del personale. Ma le nostre osservazioni sono rimaste inascoltate". Inoltre "Seta non si è mai resa disponibile a condividere con noi il bando e all’incontro tenuto lo scorso 21 giugno con l’azienda Rossi e Mora, per discutere delle condizioni dei lavoratori degli altri lotti assegnati, non si è presentata". Il rischio concreto è quello di sovraccaricare i dipendenti per coprire il lotto 1, oltre a offrire ai cittadini un servizio scadente. "Chiediamo alla politica locale e regionale di far sentire la propria voce per re-internalizzare il servizio di trasporto pubblico locale – chiudono i sindacati –. Quanto sta accadendo sul territorio reggiano pare ben lontano dallo slogan ’Reggio città delle persone’ se le persone, siano esse lavoratori o viaggiatori, vengono lasciate a piedi".