Salumificio di Novellara cerca Addetto/a alla Produzione di Salumi, Automuniti e Patentino B Richiesti

Salumificio di Novellara cerca un addettoa alla produzione di salami (lavorazioni carni suine fresche, preparazione e salatura, produzione salumi stagionati (coppa, salame, pancetta) e cotti (mortadella), legatura a mano. L’offerta si rivolge a uomini e donne senza discriminazione di età, di convinzioni personali, affiliazione sindacale o politica, credo religioso, orientamento sessuale, stato matrimoniale o di famiglia o di gravidanza, handicap, o razza, a meno che non siano previsti limiti dal contratto proposto dall’azienda (es. contratto di apprendistato) o di caratteristiche che incidono sull’attività lavorativa. Operazioni di lavaggio e pulizia attrezzatura e impianti. Non è richiesta esperienza. Il lavoro non prevede trasferte. Indispensabile essere automuniti ed essere in possesso della patente di tipo B. Si offre un contratto a tempo determinato. Orario di lavoro: 8-13. 15-18. Luogo di lavoro: Novellara. Scadenza: 29062023.