Salus, missione possibile. Paziente con tre tumori e una malattia al cuore salvato in ’sala ibrida’

Un paziente con tre tumori benigni sulla aorta e una malattia delle coronarie è stato operato brillantemente grazie a una ’sala ibrida’ presente al Salus Ospital, una innovazione nella cardiochirurgia.

Il cuore, macchina perfetta o perfettamente complessa, in cui anche un piccolo malfunzionamento può generare una reazione a catena e complicare il quadro di salute della persona. Nell’evoluzione della medicina, proprio l’estrema complessità del suo funzionamento e dei suoi componenti, ha portato i medici a specializzarsi su alcuni di essi e su peculiari metodiche di intervento. Oggigiorno si riconosce l’importanza delle sinergie nel trattamento dei casi più complessi da parte dei diversi specialisti, che si concretizza grazie all’utilizzo della sala ibrida.

Si tratta di una sala operatoria, di cui solo poche cardiochirurgie sono dotate, dove sono presenti apparecchiature di diagnostica radiologica e tutta la tecnologia presente in una sala operatoria di cardiochirurgia tradizionale. Una delle apparecchiature presenti è un angiografo collegato a un braccio robotizzato che produce immagini radiologiche anche tridimensionali in tempo reale e che consente agli operatori di seguire ogni step dell’intervento, con risultati migliori in tempi brevi anche in caso di interventi complessi. La sala ibrida è indispensabile in una cardiochirurgia all’avanguardia.

Come nel caso di un paziente di 73 anni, originario di Casalmaggiore (Cremona) che presentava tre masse tumorali radicate sulla valvola aortica ed una severa malattia delle coronarie, la cui rimozione ha richiesto il lavoro congiunto di cardiochirurghi e cardiologi interventisti.

"Ci siamo trovati a dover affrontare una sfida complessa – racconta il dottor Vinicio Fiorani, responsabile di Cardiochirurgia di Salus Hospital –. Pur trattandosi di un tumore benigno, vi era il rischio che queste masse, crescendo, si potessero staccare, innescando complicanze anche gravi, come ad esempio l’ictus. Il caso che ci si presentava era inoltre estremamente raro, in quanto ognuna di queste masse era ancorata a ciascuna delle cuspidi della valvola aortica".

A complicare ulteriormente il quadro c’era anche una severa malattia coronarica confermata dalla Tac coronarica a cui il paziente è stato sottoposto in previsione dell’intervento. Con grande probabilità, anche tale patologia avrebbe richiesto un trattamento in sala operatoria. Quando è presente una malattia coronarica è indispensabile eseguire un ulteriore accertamento rappresentato dalla coronarografia che nel caso del 73enne, a causa delle masse tumorali presenti sulla valvola aortica, era assolutamente controindicata. "In pratica dovevamo operare un paziente con una malattia critica delle coronarie senza però avere in mano una diagnosi chiara – prosegue il dott. Fiorani –. La nostra strategia quindi è stata: condurre il paziente in sala operatoria, nella nostra sala ibrida, effettuare l’asportazione del tumore con un accesso mininvasivo, cioè senza aprire completamente il torace, eseguire la coronarografia dopo aver asportato il tumore e, se questa avesse dimostrato la presenza di una coronaropatia critica, proseguire l’intervento chirurgico confezionando anche i bypass aortocoronarici".

Grazie alla sala ibrida è infatti possibile eseguire in un’unica seduta operatoria due fasi differenti dell’intervento. Tutto ciò ha ricadute positive sul paziente, per il quale viene minimizzato il trauma operatorio. Il 73enne è stato dimesso a soli 15 giorni dal primo intervento. Oggi a distanza di tre mesi dall’intervento è in ottima forma.