Salute e cultura scientifica. Progetto pilota a scuola

‘Scuole amiche della ricerca’ è il progetto della Fondazione Umberto Veronesi Ets per lanciare un’iniziativa educativa dedicata a sostenere la salute e la cultura scientifica tra gli studenti: l’istituto comprensivo di Castellarano sarà la prima scuola a far parte di questa nuova progettualità dedicata alla promozione della salute e cultura scientifica grazie al sostegno di Fondazione Iris Ceramica Group. L’obiettivo è di creare una comunità scolastica consapevole e attiva, trasformando gli istituti partecipanti in veri e propri presidi territoriali di educazione alla salute. Sono offerti ai ragazzi laboratori in classe e webinar dedicati con un focus su inquinamento-salute e un laboratorio di cittadinanza attiva. Ogni scuola coinvolta avrà il supporto di un community manager per facilitare le attività e la comunicazione con studenti, famiglie e docenti.

Monica Ramaioli, direttrice di Fondazione Umberto Veronesi Ets, ha spiegato che con ‘Scuole amiche della ricerca’ "vogliamo promuovere percorsi strutturati di educazione alla salute per i giovani affinché diventino adulti consapevoli. Allo stesso tempo crediamo che le aziende, adottando un istituto scolastico, possano diventare il motore del progresso scientifico e della salute pubblica nel territorio in cui operano".

Nel 2025 saranno coinvolti, grazie al contributo annuale di Fondazione Iris Ceramica Group, fino a 750 persone tra studenti, docenti e famiglie con attività legate ad approfondire il rapporto tra l’inquinamento dell’aria e la salute. I ragazzi della scuola secondaria di primo grado prenderanno parte a un incontro in classe di 90 minuti tenuto da un divulgatore di Fondazione Veronesi, un webinar e un progetto di cittadinanza attiva.

"Siamo lieti di contribuire alla realizzazione del progetto di Fondazione Veronesi – dice Stefano Luconi, executive board member Fondazione Iris Ceramica Group –. Come Fondazione siamo attivi su più fronti, sia all’interno che all’esterno dell’azienda, nel sostenere la divulgazione della cultura della prevenzione considerando la ricerca scientifica come strumento fondamentale per migliorare la qualità di vita delle persone". L’inquinamento atmosferico incide significativamente sulla qualità della vita e sul benessere umano, principalmente in contesti urbani. La comprensione dei rischi associati all’esposizione agli inquinanti atmosferici è cruciale per mitigarne gli effetti sulla salute e per adottare misure preventive nell’ambito delle attività quotidiane. Il laboratorio di cittadinanza attiva è concepito per sviluppare le potenzialità di studenti e studentesse per offrire l’opportunità di contribuire concretamente alla ricerca scientifica sui tumori. Attraverso un’attività ludica permette di mettere in gioco capacità sociali, economiche, tecnologiche e comunicative.

