Salute mentale, fer-menti. Si riempiono le vetrine

La Settimana della Salute Mentale compie 20 anni. Quest’anno il titolo è ’Fer-menti: far crescere il valore della salute mentale’. Da domani (sabato 20) al 28 settembre sono oltre 80 gli eventi a Reggio e in provincia: appuntamenti culturali, laboratori, letture, proiezioni, incontri con le scuole.

"La Settimana della salute mentale di Reggio Emilia compie ufficialmente 20 anni – spiega Gian Maria Galeazzi, direttore Dipartimento ad Attività Integrata Salute mentale e Dipendenze Patologiche –. In questi vent’anni se n’è percorsa di strada, ma molta ce n’è ancora da fare per rendere gli spazi che abitiamo una comunità che costantemente lavora per aumentare il benessere psichico dei cittadini e che allo stesso tempo accoglie e si prende cura delle persone che attraversano periodi di malessere".

Tantissimi gli appuntamenti ogni giorno tra dibattiti, letture, laboratori, conferenze, momenti di formazione, proiezioni, musica, passeggiate, attività fisica da fare insieme e una camminata non competitiva. Nell’ambito della Settimana tra i tanti eventi si segnalano in particolare i convegni “Hope” con testimonianze e riflessioni sul tema della condivisione nella salute mentale: il primo mercoledì 24 settembre ’Hope and recovery: the power of Hop’ e il secondo Venerdì 26 settembre ’Honest, Open, Proud: La Sfida della Condivisione in Salute Mentale’. Il 25 settembre si svolgerà la sfilata di Marco Cavallo, simbolo della chiusura degli ospedali psichiatrici, mentre venerdì 26 settembre sarà il momento del concerto degli istituti musicali Peri e Merulo al teatro Asioli di Correggio. Infine nella kermesse si inserisce anche quest’anno, giunto alla sua terza edizione, il Festival della Salute, che si svolgerà sabato 27 settembre 2025.

All’interno della Settimana della Salute Mentale si inserisce l’iniziativa ’La Bellezza abita qui’, in cui le vetrine dei negozi sfitti del centro storico si rivelano spazi d’arte e benessere condiviso, la bellezza diventa strumento di inclusione, rigenerazione urbana, partecipazione e lotta allo stigma. Un progetto realizzato dalle persone che frequentano i laboratori artistici del Centro di Salute Mentale di Reggio Emilia, con gli atelieristi, Napoleone Villani, Maria Teresa Sassi, Stefania Càrpena e gli artisti reggiani: Beppe Villa, Elisa Pellacani, Laura Sassi, Maria Letizia Gorini, Iride Sassi, Ligowski, Lorenzo Franzi, Simone Ferrarini.

Inaugurazione: sabato 20 settembre dalle 9 in piazza Battistero, adiacente piazza Prampolini.

Info: settimanasalutementale@ausl.re.it