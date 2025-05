Salute, nuova delega per l’assessore Carlo Boni

Nuova delega alla salute assegnata nell’ultimo consiglio comunale da sindaco di Castelnovo Monti all’assessore dottor Carlo Boni (foto): primo atto l’apertura di un secondo ambulatorio pediatrico a Busana (Ventasso), dove non esistono pediatri, con visite gratis a tutti i bambini. A comunicare la notizia è lo stesso assessore Boni il quale aggiunge alle numerose deleghe (sport, mobilità, edilizia e digitalizzazione) anche la salute.

"La sanità ha bisogno di interventi urgenti e coraggiosi – ha detto Boni –. Credo che stia diventando sempre più impellente la necessità di riservare dei posti per visite specialistiche ed esami diagnostici all’Ospedale Sant’Anna per i residenti del distretto, perché per le persone che vivono in montagna non possono doversi recare a Reggio Emilia per un esame che potrebbero fare qui". Il neo-assessore alla salute, anche per le sua esperienza di medico d montagna, ha idee chiare: "Le Aft (Aggregazioni funzionali territoriali dei medici di base e pediatri di libera scelta) devono essere rapidamente istituite, la telemedicina dovrebbe partire subito. La politica – infine – deve aprirsi ad un ascolto attento del personale sanitario, rifuggendo da indirizzi dettati da bocconiani economicismi". "Nel mio piccolo – conclude – aprirò un secondo ambulatorio a Busana, dove manca un pediatra di base, con una presenza settimanale per i miei assistiti".

s.b.