Salva il suo cane da un pitbull: donna ferita

Per evitare l’aggressione di un pitbull al suo cagnolino, di razza Chihuahua, una donna non ha esitato a allungare la mano sinistra, raggiunta dal potente morso di un pitbull ormai lanciato, che ha provocato una evidente ferita a una delle dita. La reazione della donna è servita allo scopo: sano e salvo il cagnolino, ma la padrona di 55 anni è rimasta sul posto sanguinante e dolorante, mentre la proprietario del pitbull provvedeva a recuperare il suo cane, poi messo in sicurezza insieme agli altri due animali, rimasti all’interno del recinto di sgambamento.

La donna è stata raggiunta poco dopo da un’ambulanza per le prime medicazioni, per poi essere accompagnata al pronto soccorso dell’ospedale di Guastalla per completare gli accertamenti.

È accaduto a Boretto, nell’area di sgambamento di via Potenza, non distante dall’argine maestro del Po. Il pitbull, insieme ad altri due simili cani (che pare non avessero la museruola prevista nella struttura proprio per questo tipo di animali) era all’interno dell’area, ma è riuscito a superare la siepe di recinzione alla vista del cagnolino. Va detto, inoltre, che i residenti da tempo segnalano un cedimento in quella recinzione, col rischio di passaggio dei cani, soprattutto se di taglia robusta.

E proprio da quello stesso varco il pitbull è riuscito a passare, arrivando nell’area esterna, attirato dalla presenza del piccolo Chihahua. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Brescello per svolgere accertamenti su quanto accaduto e verificare la sussistenza di eventuali responsabilità.

Antonio Lecci