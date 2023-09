Salva l’amico che non si svegliava

E’ stato provvidenziale l’intervento dell’amico, che lo ospitava in casa, alla periferia di Luzzara, per consentire ai soccorsi sanitari di evitare il peggio per un trentenne di origine straniera, colpito l’altra sera da un malore provocato molto probabilmente dagli effetti della cocaina. L’allarme è scattato poco prima delle 20 a Codisotto. Il trentenne, residente nella Bassa Mantovana, in questi giorni era ospite di un altro uomo, pure lui di origine straniera. Quest’ultimo è andato a svegliarlo, in camera da letto, all’ora di cena. Si è subito accorto che era privo di sensi e che respirava a fatica. Immediato l’allarme alla centrale operativa del 118, che ha inviato sul posto l’ambulanza della Croce rossa locale e il personale dell’automedica della Bassa. Ci si è subito resi conto della natura del malore, attivando le procedure d’emergenza previste. Inizialmente le terapie non hanno dato esito positivo. Poi, dopo alcuni minuti, i farmaci hanno invece iniziare a fare effetto, con l’uomo che ha dato i primi ma importanti segni di ripresa. Nel frattempo era stato mobilitato anche l’elisoccorso, ma subito rientrato alla base. Sono intervenuti i carabinieri per svolgere gli accertamenti su quanto accaduto. Intanto, il trentenne è stato caricato in ambulanza e trasferito al pronto soccorso di Guastalla. Non è apparso in pericolo di vita, pur se ancora sotto choc per quanto accaduto. Non si esclude una possibile overdose’ di droga alla base del malore.

Antonio Lecci