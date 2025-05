Salva un uomo dall’infarto: “Mi ha avvertito l’app”

Viano (Reggio Emilia), 6 maggio 2025 – Di fronte a un arresto cardiaco ogni secondo diventa prezioso per salvare una vita e questo è possibile grazie ai volontari che seguono corsi di pronto intervento organizzati allo scopo sia dalla Croce Rossa e che Croce Verde che operano in molti comuni soprattutto dalla collina alla montagna. L’ultimo casa nella giornata di domenica scorsa 4 maggio quando un 62enne residente in un piccolo borgo del comune Viano, è andato in arresto cardiaco e solo grazie ad un volontario della Croce Rossa Italiana di Baiso, Stefano Scalini, è stato possibile salvarlo, facendo sì che il suo cuore, andato in arresto, riprendesse a funzionare regolarmente.

L’allarme erta stata data dalle persone vicine che hanno messo in moto una macchina di risposta multipla, quella del soccorso dove operano migliaia di volontari. Dalla richiesta alla centrale del 118 sono stati attivati i mezzi di soccorso, mentre da una applicazione per cellulare, Dae Responder messa a disposizione dalla Regione Emilia-Romagna, è partita una segnalazione ai volontari abilitati all’uso del defibrillatore presenti nelle aree circostanti. Tra questi il vianese Scalini, che ha prontamente colto la chiamata, è andato a prelevare il defibrillatore semi-automatico (Dae) sistemato nell’apposita teca nella piazza centrale di Viano, un posizionamento conosciuto da tutti i volontari della Croce Rossa locale.

Da lì si è rapidamente recato nella frazione, nella casa della persona colpita dal malore, un uomo di 62 anni. Una volta arrivato sul posto, dove i famigliari avevano già iniziato i messaggi cardiaci manuali, il volontario Croce Rossa ha avviato le manovre salvavita, in contatto con la centrale operativa del 118 Emilia Ovest, ed ha fatto sì che il cuore di questa persona tornasse a funzionare. Questo nell’attesa dell’arrivo dell’automedica dell’ambulanza roce Rossa Italiana di Scandiano, dell’elisoccorso decollato da Pavullo nel Frignano, oltre ad un’ambulanza della Croce Rossa di Casina, il presidio più vicino al Querciolese e a Regnano dove si trovava l’uomo colto da infarto.

Una volta stabilizzato, il 62enne è stato poi condotto in ospedale, non più in pericolo di vita. Il presidente del comitato di Carpineti e Baiso Alberto Ovi, esprime grande soddisfazione per la formazione impartita ai volontari tra cui il socio intervento al quale esprime complimenti. Anche il sindaco di Viano Fabrizio Corti a nome dell’Amministrazione afferma: “Vogliono ringraziare con immenso piacere questo gesto di un loro concittadino al servizio della collettività”.