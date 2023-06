"Salvaguardia, recupero e valorizzazione"

Un gruppo di cittadine e cittadini, "preso atto delle condizioni in cui versano i Giardini, ha costituito, con il supporto di esperti e del Wwf Emilia Centrale, il gruppo ’Dalla parte dei Giardini Pubblici’, con l’intento di discutere con tutti i reggiani, individuare e segnalare all’amministrazione comunale, con cui essere parte attiva e dialogante, le numerose sue criticità", si legge nel manifesto programmatico del 2021.

L’"obiettivo principale è la salvaguardia, il recupero e la valorizzazione di quello che è uno degli emblemi storici più importanti della città. È sotto gli occhi di tutti il grave stato di degrado, l’ammaloramento dei monumenti e degli arredi, l’assenza di pulizia e controllo, la scarsa cura che negli anni si è fatta sempre più evidente, fino a giungere ora a un livello che definire desolante è dir poco. Tale stato non parla della città operosa e ospitale della nostra bella tradizione e del nostro immaginario, ma piuttosto è lo specchio delle sue difficoltà".

E ancora: "Il Gruppo intende volontariamente collaborare ponendo in evidenza i principali problemi esistenti, a partire dalla manutenzione del verde e dei viali di accesso, dalla pulizia di tutta l’area, dallo stato dei monumenti, in primis di quello preziosissimo ai Concordi e dell’importante patrimonio statuario ivi disperso, dal recupero, incremento e messa in sicurezza dell’area giochi per bambini, dalla riapertura dei servizi igienici".

Ne fanno parte: Francesca Boni,

Simona Crispo, Enrico Manicardi, Gioacchino Pedrazzoli (nella foto sopra), Ugo Pellini, Flavia Rossi, Piera Vitale e Veronica Prampolini.