Salvarano avrà un campo da calcio omologato

dI Francesca Chilloni

Via libera al progetto definitivo di rifacimento del campo da calcio a 11 di Salvarano per trasformarlo in un campo in erba artificiale omologato Lega nazionale dilettanti (Lnd).

Il 26 giugno la Regione ha approvato in via definitiva la concessione di un finanziamento dell’importo di 300mila euro al Comune, che era rientrato in un bando del Piano regionale per la riqualificazione dell’impiantistica sportiva. Ora la giunta Olmi ha approvato il progetto finale e le procedure per reperire, tramite un appalto, la ditta che dovrà occuparsi dell’esecuzione dell’intervento. L’opera costerà 550mila euro; i rimanenti 250mila euro sono fondi propri del Comune, recuperati dall’avanzo di amministrazione dell’anno 2021. Situato in via Kennedy 272 nella frazione di Salvarano, l’impianto sportivo non solo viene utilizzato dalla Polisportiva Terre Matildiche, da sempre impegnata nella promozione dello sport giovanile e di base nella zona collinare, ma anche dal paese per organizzare feste popolari ed altri eventi di aggregazione.

"Stiamo già lavorando ad un progetto da candidare ai prossimi bandi in arrivo che riguarda il polo sportivo di Puianello. Sui nostri giovani, e sul loro futuro, giochiamo la sfida più importante della nostra azione amministrativa. E lo sport resta uno degli strumenti più potenti a disposizione per promuovere, sostenere e favorire i principi di inclusione, confronto e crescita", aveva dichiarato commenta l’assessore comunale allo Sport Luca Spagni quando Quattro Castella era stata ammessa al primo bando.