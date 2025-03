’Salvare gli animali’. Oggi la presentazione del libro di Giulia Corsini

Appuntamento da non perdere, oggi alle 18,30 alla sede Pro Loco di Marola, dove Giulia Corsini (foto) presenterà il suo libro "Salvare gli animali" che tratta dei problemi legati all’umanizzazione degli animali, del rapporto uomo-selvatici, e di quanto spesso le nostre convinzioni siano diverse dalla realtà.

Interverranno per un confronto aperto e appassionante Marco Picciati, faunista, e Lucia Canderle, medico veterinario. Giulia Corsini è una veterinaria presso un ospedale vicino a Cambridge, esperta in medicina e chirurgia d’emergenza e terapia intensiva veterinaria. In passato ha scritto per varie riviste e giornali, tra cui "The Vision" e "NeXtQuotidiano", e ha collaborato con organizzazioni come Pro-Test Italia e Italia unita per la corretta informazione scientifica. L’evento è organizzato dalla Compagnia della Natura.

Cesare Corbelli