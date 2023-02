Il parco dell’Appennino tosco emiliano inaugura un nuovo corso per la sua “Amazzonia”- circa un miliardo di alberi nelle due regioni - basato sulla gestione sostenibile delle foreste, la certificazione di questa pratica e la compravendita di crediti di sostenibilità. Per la prima volta in Europa, questi “vantaggi immateriali” sono stati riconosciuti, certificati da due enti specializzati - Fsc (Forest stewardship council) e Pefc (Programme for endorsement of forest certification schemes) - e immessi sul mercato volontario in forma di “crediti di sostenibilità” dove già 11 imprese e altri soggetti pubblici e privati li hanno acquistati per compensare le loro emissioni, o nell’ambito di programmi di responsabilità sociale. Il progetto “pioniere” del Parco nazionale è iniziato circa due anni fa.