Salvataggi in acqua e cucina mobile. La Croce Rossa festeggia in piazza

In occasione della Giornata Internazionale della Croce Rossa, anche a Guastalla sono state proposte iniziative pubbliche. Piazza Mazzini si è trasformata in una cittadella del soccorso e della solidarietà, con numerosi volontari e operatori Cri, coordinati dal presidente Francesco Davolio. In esposizione non solo le tradizionali ambulanze, ma anche imbarcazioni per salvataggio in acqua, la moderna sala radio e comunicazioni, la cucina mobile, il reparto cinofili con i cani da ricerca persone scomparse, fino all’area dimostrativa per il primo soccorso, con gli appositi manichini per poter simulare il massaggio cardiaco, che in molti casi può salvare vite umane. Attivo anche uno spazio per i bambini, per avvicinare i più giovani al mondo di solidarietà e di aiuto che da sempre caratterizza la Croce rossa.

La sezione Cri locale conta circa 250 persone tra operatori, volontari e dipendenti, occupandosi in modo diretto di un territorio compreso tra Guastalla, Luzzara e Gualtieri, per circa 30 mila abitanti. Ogni anno il numero di servizi complessivi, tra emergenze e attività ordinaria, raggiunge quote vicine a 15 mila. Nel 2024, rispetto alla media degli anni precedenti, si è registrato un ulteriore aumento del 7%. Anche per questo la ricerca di nuovi volontari è sempre maggiore.

Antonio Lecci