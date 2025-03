"Salvate il bosco Ospizio". Le associazioni insorgono e fanno appello al Comune

La lotta per la conservazione del Bosco Ospizio non accenna a placarsi. Mentre sono ormai partiti i primi lavori per fare spazio ad un nuovo supermercato Conad insieme ad altre strutture per la comunità, tra cui la Casa della Comunità e la biblioteca di Ospizio, a difesa del polmone verde urbano sono arrivati autorevoli appoggi esterni dalla sezione regionale dell’Associazione Italiana Biblioteche e le associazioni Uti (Unione Tutela Individui). "L’Associazione Italiana Biblioteche - Sezione Emilia-Romagna esprime il proprio dissenso per le modalità di procedura adottate – si legge nella nota –. Non si ritiene opportuno dichiarare il proprio impegno a difesa dell’ambiente e dei princìpi dell’Agenda 2030 e poi nascondersi dietro al pretesto della pubblica utilità per la realizzazione di un intervento che si rivela di carattere prevalentemente commerciale".

"Consapevole della dimensione che la protesta sta assumendo nei confronti di questo intervento, AIB Emilia-Romagna auspica vivamente che l’amministrazione comunale possa valutare l’opportunità di compiere un passo indietro, chiedendo per esempio l’applicazione di un vincolo paesaggistico su quella porzione di territorio, cercando soluzioni alternative per la realizzazione della nuova biblioteca – aggiunge l’associazione –. AIB Emilia-Romagna condivide fermamente l’intenzione di investire in nuove e più sostenibili biblioteche, ma non a discapito dell’interesse dell’ambiente, della biodiversità e dell’intera comunità reggiana, per cui esprime la propria preoccupazione".

Sulla stessa lunghezza d’onda anche la diffida lanciata da Ylenia Verduzzo, presidentessa Uti. "Le associazioni Uti per tutti Unione Tutela Individui, Centro di Recupero Ricci La Ninna e molte altre diffidano Conad centro nord e il Comune di Reggio Emilia per salvare gli animali protetti interni al cantiere di Bosco Ospizio e tutelare alberi che fungono da riparo per la biodiversità e da zona cuscinetto per l’inquinamento atmosferico".

"In un’epoca ove gli alberi sono sempre più necessari, anzi essenziali per tutti, soprattutto per persone fragili, anziani, bambini e disabili diventa urgente non abbattere per cementificare, ma identificare aree più idonee – aggiunge –. Molti degli alberi presenti sono infatti in grado di regalare l’ossigeno che respiriamo, di pulire l’aria, lottare contro la diffusione di patologie e immagazzinare grandi quantità di carbonio e inquinamento, azione che non risulta fattibile per le nuove piantumazioni durante i primi anni".

"All’interno di questa area ove la biodiversità vive organizzata da quindici anni ci sono animali selvatici protetti come i ricci che devono essere assolutamente salvati – considera infine –. Quanti animali e habitat devono rischiare di morire per costruire un supermercato, una biblioteca e la casa della salute? La salute e la tutela sono un bene di tutti e noi lottiamo per difenderlo. Abbiamo più volte interrotto cantieri, salvato animali e zone boscate, ora è urgente dialogare e trovare soluzioni. Che l’amministratore delegato di Conad Centro Nord Ferrarini risponda con urgenza alla richiesta di tavolo tecnico, così come il Comune di Reggio Emilia".