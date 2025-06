Salvaterra Rock: domani si parte

Quattro giorni a suon di rock, musica da discoteca e ottimo cibo. È Salvaterra Rock-Music For Peace, che ritorna al Parco del Liofante di Salvaterra con quattro serate tributo a dei veri e propri mostri sacri del rock mondiale. Si inizia domani con i From Zero che daranno vita a un tributo alla celeberrima band dei Linkin Park, per proseguire venerdì con un tributo agli Oasis grazie agli Oasis it. Sabato sarà il momento Guns ‘n Roses con la band Guns Celebration e domenica tributo a Bruce Springsteen grazie ai Blood Brothers. A completare le singole giornate anche la musica dance grazie ai dai dj set di Luca Coveri e la presenza costante di Daddy Radio.