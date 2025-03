Salvaterra, tre auto in sosta vanno a fuoco

Auto in sosta distrutte da un incendio a Salvaterra. È successo mercoledì notte in via Gedda. Le cause sono da accertare, ma potrebbe trattarsi di un rogo doloso. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Verso le 3.30 sono arrivati anche i carabinieri di Casalgrande. Le fiamme sono divampate da una Land Rover Defender, locata a un’azienda edile di proprietà di una 50enne di Casalgrande. L’incendio si è propagato ad altri mezzi parcheggiati nelle vicinanze coinvolgendo una Hyundai i10 di proprietà di una 70enne e danneggiando una Volkswagen Fox di una 75enne. Sono subito iniziate le indagini, coordinate dalla Procura reggiana.

Anche l’amministrazione comunale è stata informata dell’accaduto: "In merito all’incendio in via Gedda a Salvaterra, esprimo preoccupazione – dice il sindaco Giuseppe Daviddi –. Ho altresì piena fiducia nell’operato della Procura della Repubblica diretta dal dottor Calogero Gaetano Paci e delle forze dell’ordine che ringrazio per essere intervenute in modo rapido e tempestivo sul luogo nella speranza che si possa arrivare a far piena luce sui contorni di quanto avvenuto. Da parte dell’amministrazione comunale posso assicurare che vigileremo con ancora più attenzione".

Daviddi ha garantito che il Comune è "al fianco di inquirenti e forze di pubblica sicurezza, disponibili a supportarli in tutto ciò di cui abbiano bisogno". Ieri mattina nell’area del rogo a Salvaterra, nella zona delle scuole elementari, ha compiuto un sopralluogo l’assessore alla sicurezza Marco Cassinadri: "Sono dispiaciuto e preoccupato per quanto è successo – sottolinea Cassinadri –. Ricordo che è importante la collaborazione dei cittadini con le forze ordine per segnalare sempre eventuali movimenti sospetti".

Matteo Barca