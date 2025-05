Salvaterra, un’estate da volontari nel parco

Tanti eventi in programma quest’estate a Salvaterra grazie al fondamentale impegno dei volontari. Da inizio giugno partiranno ufficialmente le iniziative organizzate dalla cooperativa sportiva ricreativa Salvaterra nel parco del Liofante, punto di riferimento per il paese e non solo, con una media di oltre mille partecipanti ogni sera. Le iniziative sono animate da un gruppo di oltre cento volontari e costituiscono una bella occasione di socialità in un paese che si è sempre contraddistinto per la forte partecipazione.

Si parte con Salvaterra Rock-Summer Edition dal 5 all’8 giugno (in collaborazione con Acli), una festa sempre molto attesa da giovani e non solo. Non mancano spettacoli di Tribute Band di Linkin Park, Oasis, Guns & Roses e Bruce Springsteen. Dal 17 al 20 luglio sarà la volta della tradizionale fiera e il 30 e 31 agosto ci sarà la festa del Parco. Novità 2025, a chiudere la stagione estiva, l’Oktoberfest il 26 e 27 settembre.

Durante le feste saranno attivi ristorante sia in area interna e climatizzata sia negli spazi esterni del parco, bar/birreria, spettacoli musicali gratuiti, dj-set, mercatini e tante altre attrazioni. Il parco del Liofante ospiterà pure altre attività come tornei di calcetto e altre feste tra cui Ema & Friends a inizio luglio. Tutti gli aggiornamenti saranno disponibili sulle pagine Facebook e Instagram del parco del Liofante.

"Visto il successo degli anni scorsi – dice il presidente Corrado Zanti – aumentiamo la proposta di feste e spettacoli. Esprimo un sentito ringraziamento a tutti coloro che in vari modi ci aiutano, in particolare volontari e sponsor. I fondi saranno destinati come sempre alla manutenzione e al miglioramento delle strutture del parco, a iniziative di solidarietà e reinvestiti nelle future feste".

Matteo Barca