"Salvato a 62 anni, fondamentali formazione e defibrillatori"

Pochi secondi possono fare la differenza tra la vita e la morte, come dimostrato nella dinamica di quanto accaduto lo scorso 4 maggio nel comune di Viano con un 62enne in arresto cardiaco, salvato da un operatore della Croce Rossa di Baiso, esperto di manovre. Iacopo Fiorentini, presidente di Anpas Emilia-Romagna e Croce Verde Castelnovo e Vetto, sottolinea l’importanza della collocazione dei defibrillatori nei punti strategici dei paesi dell’Appennino e l’addestramento dei volontari della Croce Rossa e Croce Verde operanti nel territorio, per le giuste manovre di rianimazione in caso di necessità, come accaduto a Viano. "La formazione è assolutamente determinante – afferma Fiorentini –, perché fornisce ai volontari i protocolli operativi specifici, inclusi quelli per l’arresto cardiaco. La preparazione adeguata prima di tutto permette al volontario di riconoscere i segni di un arresto cardiaco"

s. b.