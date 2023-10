Salvato da un Falcon 50 dell'Aeronautica Militare

Un uomo di settant’anni (originario di Lecce e residente in provincia di Reggio), in imminente pericolo di vita per uno scompenso cardiaco, è stato trasportato d’urgenza con un velivolo Falcon 50 dell’Aeronautica Militare dal presidio ospedaliero Vitto Fazzi di Lecce all’ospedale Sant’Anna di Castelnovo Monti, in provincia di Reggio. Alla Sala situazione di Vertice del Comando Squadra Aerea dell’Aeronautica militare è arrivata la richiesta di intervento da parte della Prefettura di Lecce.

Immediatamente è stato interessato il 31° Stormo che dalla base di Ciampino ha inviato il volo ’Ipv-Imminente pericolo di vita’.

Il settantenne, accompagnato da un familiare e da una equipe medica, è stato dunque trasferito velocemente da Lecce a Bologna, per poi essere ricoverato al Sant’Anna (su richiesta della stessa famiglia).

"I reparti di volo dell’Aeronautica Militare sono a disposizione della popolazione 24 ore al giorno, 365 giorni l’anno, con mezzi ed equipaggi in grado di assicurare il trasporto di pazienti, organi, equipe mediche e ambulanze anche in condizioni meteorologiche complesse". fanno sapere in una nota.