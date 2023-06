Salvato in extremis dai soccorritori

Non rispondeva alla porta alle chiamate degli assistenti sociali. E così è scattato l’allarme ai soccorsi, con l’arrivo sul posto, in via Spagna a Boretto, di ambulanza, autoinfermieristica, vigili del fuoco e carabinieri. La squadra del 115, entrata da una finestra, ieri mattina ha scoperto l’uomo, di 58 anni, privo di sensi, sul pavimento del salotto. Colpito da malore, dopo le prime cure ha dato segni di ripresa. E’ stato trasportato in ambulanza in ospedale per completare gli accertamenti clinici. Non risulta in pericolo di vita. Ma senza l’intervento degli operatori sociali, avrebbe rischiato di restare a lungo senza soccorso, in preda al malore, solo in casa. Un simile episodio si è verificato nei giorni scorsi nella stessa abitazione: in quell’occasione il 58enne aveva rifiutato il trasporto in pronto soccorso.